Milano, convalidato arresto Giardiello Malore in carcere prima dell'udienza

21:57 - Il gip del tribunale di Monza ha convalidato l'arresto di Claudio Giardiello, contestandogli i reati di omicidio plurimo aggravato, tentato omicidio e porto abusivo di arma. Poco prima dell'udienza di convalida, l'uomo è stato colto da malore. Disposta una valutazione psichiatrica. Dalle indagini emerge che l'uomo aveva compiuto diversi sopralluoghi per studiare l'edificio e individuare le vie di fuga. Giardiello ha ucciso le 3 vittime, che riceveranno le esequie di Stato, in soli 3 minuti.

Spari a Milano, convalidato il fermo di Rita Ferrari

Lunedì l'interrogatorio di garanzia - Si terrà lunedì mattina alle 10 nel carcere di San Quirico di Monza l'interrogatorio di garanzia. Nel convalidare l'arresto, il gip Gallucci ha infatti emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dopo l'interrogatorio di garanzia il fascicolo verrà trasmesso a Brescia, competente per le indagini sui magistrati milanesi.



Funerali di Stato per le 3 vittime - E nel giorno della convalida dell'arresto di Giardiello, fonti di Palazzo Chigi hanno reso noto che le esequie per le tre vittime saranno funerali di Stato. Nella sparatoria sono morti il giudice Fernando Ciampi, l'avvocato Lorenzo Claris Appiani e l'imprenditore Giorgio Erba.



I sopralluoghi - Giardiello, secondo il Corriere della Sera, conosceva bene quel tribunale dove era stato tante volte per le sue vicende giudiziarie. Alcuni testimoni hanno riferito di aver notato l'uomo che si aggirava nel palazzo. In questo modo avrebbe calcolato i tempi per portare a termine il suo delirante progetto.



Nessun tesserino da avvocato - L'immobiliarista è riuscito a superare i controlli: a casa sua sequestrati diversi tesserini ma non c'era quello falso da avvocato. Forse all'ingresso ha esibito un documento qualsiasi, scambiato dai vigilanti per una tessera vera.



La strage in 180 secondi - In tre minuti ha compiuto la strage. Dopo gli spari in aula, è sceso di un piano individuando subito la stanza del giudice Ciampi. Solo chi conosce l'edificio, è in grado di arrivarci in così poco tempo. A questo punto, dopo aver ucciso il magistrato, forse Giardiello ha preso una scala interna che porta al piano terra e poi è uscito confondendosi tra la folla.



Malore prima dell'udienza per la convalida dell'arresto - Giardiello ha accusato un malore nel carcere di Monza, prima che iniziasse l'udienza di convalida. Le condizioni di Giardiello non sarebbero gravi.

Giardiello, interrogatorio in carcere di Rita Ferrari