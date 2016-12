15 giugno 2015 Milano, cercasi pianoforte per colonne sonore al cinema Lo Spazio Oberdan offre un vitalizio in Cineteca per entrare sempre gratis a tutte le proiezioni a chi fornirà lo strumento musicale da utilizzare per serate e proiezioni di film muti Tweet google 0 Invia ad un amico

17:38 - La sala cinematografica rischia di rimanere in silenzio e allora lancia un appello a tutti i cinefili: cercasi pianoforte mezza coda per accompagnare le proiezioni di film muti e altre serate. L'sos arriva dallo Spazio Oberdan di Milano, cinema storico della città gestito dalla Fondazione Cineteca Italiana. In palio per il donatore un vitalizio: con la cinetecacard potrà assistere gratuitamente a vita a tutte le proiezioni. La ricerca è aperta.

In centinaia, riferiscono dalla Cineteca, si sono fatti avanti nel giro di poche ore dall'appello con e-mail e telefonate per suggerire indirizzi dove trovare un pianoforte che vada a sostituire quello in uso fino ad oggi e che, da settembre, tornerà al suo legittimo proprietario, dopo aver offerto al pubblico dello Spazio Oberdan momenti magici.



Di recente i suoi tasti hanno dato vita alla colonna sonora dal vivo che ha accompagnato la proiezione del restaurato "I promessi sposi", un kolossal del cinema muto italiano firmato da Mario Bonnard nel 1922.



Ora, dopo anni di onorato servizio nell'accompagnamento di immagini indimenticabili, quel pianoforte, che era fornito in comodato d'uso, torna a casa dal suo pianista e al momento manca la disponibilità di un sostituto. Il posto sul palco, sotto il grande schermo, non può restare, però, vuoto: il silenzio sarebbe incolmabile. E l'appello si fa accorato: "Ecco, noi vi chiediamo di domandare ad amici, parenti, fidanzate, professori, amanti di controllare in cantina, al mare, in montagna, nella casa del vecchio zio pianista... magari salta fuori un pianoforte mezza coda che, come dire, avanza! Dopotutto, chi non ha un pianoforte di scorta?".



Per qualsiasi info e news chiamate lo 02.87242114 o scrivete una mail a info@cinetecamilano.it: la Cineteca attende speranzosa.