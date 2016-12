Milano,capotreno aggredito migliora

Migliorano le condizioni del capotreno 30enne aggredito a colpi di machete alla fermata della stazione ferroviaria Villapizzone, a nord di Milano. Dopo una lunga operazione chirurgica, eseguita dai medici dell'ospedale Niguarda, potrebbe non perdere più il braccio. Rimangono in questura, invece, i due sudamericani fermati dopo l'aggressione. La polizia è in attesa di esaminare i filmati dell'impianto di videosorveglianza della stazione.