Milano, camper dei nomadi davanti a una scuola non possono essere spostati: sale la rabbia in periferia

Da quando sono arrivati i camper dei nomadi a Corvetto, nella periferia sud-est di Milano, i residenti del quartiere non hanno più pace. In particolare i timori maggiori vanno ai figli: da settimane i camper sono stanziati proprio davanti all'ingresso della scuola elementare e la beffa è che nemmeno la polizia può spostarli perché a bordo vivono due donne agli arresti domiciliari. Quindi gli agenti della polizia possono sanzionare i mezzi per occupazione di suolo pubblico, ma non quelli occupati dalle due donne.