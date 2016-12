8 gennaio 2015 Milano, cadono pezzi di intonaco in una scuola materna: 7 bimbi feriti I vigili hanno evacuato l'edificio e hanno dichiarato la struttura inagibile. Sei dei sette bambini sono stati dimessi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:39 - Sette bambini sono rimasti feriti in una scuola materna di Sesto San Giovanni (Milano) in seguito al crollo di alcune parti di intonaco all'interno dell'edificio. L'asilo è stato evacuato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto per le verifiche del caso. I bambini sono stati portati in ospedale: sei dei sette piccoli sono stati dimessi. La bimba di 3 anni che è stata portata al Niguarda, accompagnata da un'insegnante, è ancora sotto osservazione.

Raggiunti al telefono, i collaboratori scolastici si sono limitati a dire di "non poter dare informazioni" confermando solo che "qui non c'è più nessuno, sono andati via tutti quanti".



Nel complesso, infatti, i vigili del fuoco hanno eseguito delle verifiche di staticità dichiarando la struttura temporaneamente inagibile. Secondo quanto precisato, la porzione distaccata in una delle aule è di circa 3-4 metri quadrati, e ha riguardato l'intonaco e i mattoni della soletta.

Sesto San Giovanni, crolla intonaco a scuola