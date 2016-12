Milano, busta diretta a ditta esplode da commercialista: no feriti

Un plico recapitato a uno studio di commercialisti in via Lazzaroni, a Milano, è esploso procurando la fuoriuscita di polvere su cui sono in corso accertamenti. L'episodio è avvenuto attorno alle 11 e non si registrano feriti. Sul posto il reparto Nucleare, biologico, chimico, radiologico dei vigili del fuoco. Stando a quanto emerso, la busta era indirizzata alla ditta Algamondi che si occupa di fertilizzanti.