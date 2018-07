Milano, borseggiatrice incastrata dal selfie con la derubata

A guardarci le spalle, oggi, ci pensano i nostri smartphone. Può ben dirlo una turista in vacanza a Milano che, mentre si scattava un selfie in Galleria Vittorio Emanuele, a due passi dal Duomo, è riuscita a immortalare il momento in cui una borseggiatrice, alle sue spalle, si era avvicinata al suo zaino per alleggerirlo. Per gli agenti della polizia locale è stato un gioco da ragazzi individuare la manolesta, una 19enne rom di origine bosniaca, incinta e con una sfilza di precedenti specifici. La storia, riportata da Il Giorno, rimbalza sui social network anche attraverso la pagina Facebook dei Tranvieri di Milano.