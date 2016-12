Milano, bomba carta esplode sotto l'abitazione di Fabrizio Corona: lui chiama la polizia

Una bomba carta è esplosa nella notte nei pressi di Porta Garibaldi, a Milano , a pochi metri dall'abitazione di Fabrizio Corona . E' stato proprio Corona a chiamare la polizia. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un uomo, con il volto coperto da una sciarpa, lasciare un pacco sul marciapiede intorno all'1.30, poco prima della deflagrazione. Non si registrano feriti, solo qualche danno a una finestra al primo piano, dove vive il custode dello stabile.

I testimoni hanno poi raccontato di aver visto l'uomo allontanarsi e gettare in un cassonetto un sacchetto di plastica. Gli artificieri, inviati sul posto, hanno scoperto che dentro c'era un "doppio tric trac con esplosione finale" avvolto in una busta di plastica. La bomba carta è stata fatta brillare. Non sono invece stati trovati biglietti con rivendicazione o riferimenti di alcun tipo.