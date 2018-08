Milano, boa abbandonato recuperato nelle cantine di un condominio

Non sono solo i cani a essere abbandonati durante l'estate: a Milano è stato recuperato un piccolo boa, lungo poco più di 30 centimetri, che vagava all'interno di alcune cantine condominiali a Gratosoglio, quartiere di periferia. Chiamati dai residenti, i carabinieri hanno avvertito l'Enpa i cui volontari hanno recuperato il rettile, che verrà custodito finché non verrà trovata per lui una sistemazione adeguata.