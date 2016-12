Blitz nel cosiddetto "boschetto dello spaccio" di Rogoredo, a Milano, un'area incolta nei pressi della tangenziale e dello scalo ferroviario omonimo. Oltre cento uomini, tra forze dell'ordine e personale del Comune, stanno intervenendo per bonificare l'area, da tempo al centro di un giro di droga. Impegnato anche un elicottero dei carabinieri. Dopo l'operazione, interverranno le ruspe dell'amministrazione.

Sul posto sono impegnati decine di carabinieri e agenti della polizia locale, che hanno circondato la zona, una vasta area verde, per impedire gli accessi e ora la stanno ispezionando palmo a palmo. Finito l'intervento di polizia giudiziaria, per trovare tracce di spaccio e o clandestini, i mezzi del Comune raderanno al suolo eventuali baracche abusive e bonificheranno l'area verde da rifiuti e sterpaglie.



L'area era stata recentemente battuta da controlli di carabinieri e polizia, che avevano portato all'arresto di numerosi spacciatori, prevalentemente nordafricani, e all'identificazione di molti acquirenti. I mezzi dell'Amsa e del Niur stanno attendendo la fine dell'intervento dei carabinieri e l'allontanamento di eventuali presenti nel boschetto per iniziare ad operare.