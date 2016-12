Milano, blitz dei vegani nel ristorante di Carlo Cracco: "E' un assassino"

Una quindicina di persone, che si sono definite "vegani", ha manifestato a Milano davanti al ristorante dello chef Carlo Cracco, denunciato dagli animalisti per aver cucinato un piccione in diretta tv. Il gruppo è arrivato davanti al locale, in via Victor Hugo, attorno alle 21.30 di mercoledì gridando: "Cracco è un assassino perché cucina animali". Un addetto all'accoglienza del ristorante ha avvertito la polizia, ma all'arrivo degli agenti i manifestanti erano già tutti scappati.