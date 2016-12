Milano, blackout alla Stazione Centrale: treni fermi per mezz'ora

Disagi nel tardo pomeriggio alla Stazione Centrale di Milano per un guasto elettrico che ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria. Dalle 17.30 alle 18 la circolazione dei treni nel nodo di Milano è stata prima rallentata e poi bloccata per un guasto al sistema di alimentazione elettrica. Poco dopo parte della circolazione, dai binari 1 a 12, è stata ripristinata verso Novara, Malpensa, Venezia e Chiasso, per tornare alla normalità prima delle 19.

In circa un'ora i tecnici di Rfi hanno prima provveduto a ripristinare la circolazione parziale nei binari dall'1 al 12 della Stazione Centrale di Milano, per poi permettere il ritorno alla normalità, dopo che alle 17.30 tutti i treni erano stati bloccati per un guasto elettrico. I primi a ripartire i convogli diretti verso Novara, Malpensa, Venezia e Chiasso.



Per via del guasto alla Stazione Centrale alcuni treni sono stati fatti fermare in altri scali milanesi, come Lambrate. Sono stati registrati ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni e limitazioni nel percorso di viaggio.



Il 7 agosto 2014 un problema elettrico aveva mandato in tilt l'apparato di gestione e controllo del traffico bloccando per circa un'ora i treni in entrata e in uscita dalla Stazione Centrale.