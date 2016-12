Milano, blackout all'ospedale San Raffaele: al buio per tre ore

11:28 - Un blackout di ampie dimensioni si è verificato all'ospedale San Raffaele di Milano. La corrente, secondo quanto riferito da un responsabile dell'ospedale, è andata via alle 22 ed è stata attivata all'una. Non ci sarebbero stati pericoli per i degenti, anche se la prolungata assenza di energia ha provato preoccupazione e paura tra i pazienti e i familiari, specie per coloro che sono sottoposti a monitoraggio continuo.

A rimanere al buio non è stato solo il complesso ospedaliero ma tutto il quartiere nel quale si trova. Ma alla fine non è stato necessario alcun intervento di emergenza e le centrali operative del 118 e dei Vigili del Fuoco non sono infatti dovute intervenire. Gli unici provvedimenti che sono stati presi, vista l'anomalia in cui versava l'ospedale, riguardano la deviazione di pazienti verso altre strutture per non sovraccaricare il pronto soccorso del San Raffaele già alle prese con il problema elettrico, che è stato superato grazie ai gruppi di continuità.



Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, il blackout è stato causato da un incidente durante dei lavori in un cantiere, quando sarebbe stato tranciato un cavo della rete. Al momento, però, non si conoscono le esatte cause del problema che sono in corso di accertamento da parte delle aziende elettriche dei Comuni di Milano e Segrate (Milano).



A2A: "Si è allagata la cabina elettrica" - L'A2A, la società elettrica che gestisce gran parte delle reti milanesi, ha precisato che il blackout è stato causato da un allagamento in una cabina elettrica. "In seguito alla rottura di un tubo dell'acqua che ha allagato una cabina elettrica di A2A". La condotta sarebbe stata danneggiata durante alcuni lavori di scavo in un cantiere.