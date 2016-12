23:38 - Il sottopasso e alcuni binari della stazione Garibaldi, a Milano, sono allagati a causa della violenta pioggia. In via Pepe, dove alcuni giorni fa i passeggeri in transito hanno assistito a una vera cascata, si e' ripetuto lo stesso problema ed è stato chiuso il passaggio abbassando le saracinesche. La Protezione civile sta provvedendo a svuotare la strada con un'idrovora e sta depositando sacchi di sabbia.