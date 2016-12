Milano, bimbo di 18 mesi ustionato con acqua bollente in un asilo

16:36 - Un bambino di 18 mesi è stato trasportato in ospedale con ustioni di secondo grado causate da acqua bollente, con cui si è scottato mentre si trovava in un asilo nido a Pioltello (Milano). Il piccolo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Niguarda con bruciature al collo, al mento e al torace. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 all'istituto in via della Stazione e a chiamare i soccorsi è stata una maestra.

Il bimbo si è scottato con il te' che sarebbe servito per la merenda di metà mattina. Secondo quanto raccontato dai presenti, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori che erano in quel momento presenti nella struttura e ha provato ad arrampicarsi sul tavolo dove erano state poggiate le bevande calde. Tirando la tovaglia si è rovesciato addosso il liquido bollente. I carabinieri stanno verificando se ci siano eventuali responsabilità da parte del personale della struttura comunale.