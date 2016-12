Milano, bimbo denutrito dopo dieta vegana affidato ai nonni

La decisione di farlo stare con i nonni è stata presa dal Tribunale dei minori del capoluogo lombardo che non ha vietato alla madre di vedere il piccolo, ma ha prescritto che i nonni si debbano impegnare a garantire al bambino un'alimentazione adeguata.



Nel caso in cui gli assistenti sociali del Comune, insieme ai medici pediatri che hanno in cura il bambino, dovessero verificare altre anomalie da un punto di vista alimentare o di cura, non è escluso, riporta Repubblica, che il minore possa essere portato in una comunità protetta.