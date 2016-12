Milano, banda di sinti truffava e rapinava anziani: tre arresti

Una banda di nomadi di cittadinanza italiana specializzata nel truffare persone anziane è stata smantellata da un'operazione congiunta delle Squadre mobili di Milano e Torino. Rubavano in casa delle vittime dopo aver conquistato la loro fiducia. In alcuni casi i furti (almeno una decina quelli accertati) sono sfociati in rapine aggravate. Sono finiti in manette due uomini e una donna di etnia sinti, provenienti dalle province di Cuneo, Asti e Torino.