Milano, ballerino stroncato da meningite: Asl cerca possibili contagiati su Facebook

E' caccia aperta sui social network agli avventori di alcuni locali pubblici milanesi frequentati da un ballerino hip-hop stroncato a 23 anni da una meningite fulminante. Alla notizia del decesso del ragazzo, molti amici si sono presentati volontariamente negli uffici della Asl per sottoporsi alla profilassi farmacologica, ma l'azienda sanitaria ha necessità di individuare tutti gli avventori di alcuni bar e discoteche della città dove il 23enne ha trascorso le sue ultime ore. Così l'avviso della ricerca aperta è stato diffuso sulle pagine social dei locali, in cui si invita anche alla calma.

Nella sede del Dipartimento di Prevenzione della Asl, in via Statuto 5 a Milano, è stata subito attivata una task force di sanitari che fornisce informazioni anche telefonicamente (0285786865 – 0285788455 – 0285783838 - cell. 3311722018) e via email (malinfstatuto@asl.milano.it).



L'Asl ha anche avviato le attività di sorveglianza e profilassi con antibiotico delle persone che sono venute a stretto contatto (ambiente di lavoro, amicizie, luoghi di svago, ecc.) con il malato nei 10 giorni precedenti l'inizio della malattia.



In particolare, poi, si cercano via Facebook i clienti delle discoteche Amnesia e Karma, che hanno partecipato, rispettivamente, alle serate di venerdì 13 novembre e domenica 15, e del bar Patchouli Cafè di corso Lodi presenti nei giorni mercoledì 11, venerdì 13, sabato 14 e lunedì 16 novembre. Allertati anche i medici di Medicina generale e i pediatri.