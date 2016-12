Milano, avvocato trovato morto in una camera di albergo: è giallo

Un avvocato di 45 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo milanese, l'hotel Adam, in via Palmanova. A compiere la macabra scoperta, il personale delle pulizie. L'uomo era nudo e aveva un cappio formato da cavi elettrici intorno al collo. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi di un suicidio, ma viene valutata attentamente anche quella di un gioco erotico finito male. Lascia la moglie, attualmente in vacanza, e un figlio piccolo.