Milano, autobus pubblico in fiamme

Autobus Atm in fiamme a Milano: su un mezzo della linea 56 si è verificato un cortocircuito all'alternatore, che si trova nella parte posteriore del veicolo. I passeggeri sono stati fatti scendere dal conducente e messi in sicurezza e nessuno è rimasto ferito. L'autobus è andato in fiamme in piazzale Loreto, in uno degli snodi più trafficati di Milano. E' stato lo stesso conducente ad allertare la Sala Operativa Atm e i Vigili del Fuoco.