5 febbraio 2015 Milano, auto sprofonda in una voragine Il cedimento, le cui cause sono ancora da chiarire, è avvenuto in viale di Porta Vercellina. Al momento dell'incidente la vettura era parcheggiata: nessuno è rimasto ferito

13:08 - Un'auto è sprofondata in una voragine di un metro e mezzo di profondità in centro a Milano, in viale di Porta Vercellina. Nessuno è rimasto ferito, anche perché la vettura, al momento del cedimento, era parcheggiata. La circolazione è stata temporaneamente vietata. Sulle cause non ci sono ancora certezze. I pompieri hanno spiegato che il punto crollato insisteva su una tubatura del gas che, comunque, non risulta danneggiata.