Milano, auto investe 13enne: grave

E' in gravissime condizioni una 13enne cinese travolta da un'auto mentre attraversava la strada nella periferia sud di Milano. Dopo l'investimento, avvenuto intorno alle 21 di sabato in via Giovanni da Cermenate, la ragazzina è stata trasportata in codice rosso all'Istituto Humanitas di Rozzano. La polizia è alla caccia del pirata della strada che è fuggito senza prestare soccorso.