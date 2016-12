19:56 - E' di sette feriti lievi e due arrestati, probabilmente spacciatori di droga, il bilancio dell'inseguimento da parte di una pattuglia dei carabinieri di una auto in fuga alla periferia di Milano. La vettura con a bordo i malviventi è sbandata investendo due macchine in strada in zona Ripamonti. A finire in manette sono stati due marocchini, che non si sono fermati a un controllo e si sono allontanati a tutta velocità.