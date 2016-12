Milano: auto centra cuspide sull'A7, un morto e un ferito

Una donna di 78 anni è morta, e un uomo di 84 anni è stato trasportato in coma al Policlinico di Milano, dopo un incidente avvenuto sulla A7, all'altezza di Assago. L'auto, guidata dall'anziano, si è schiantata contro la cuspide della barriera per motivi non ancora chiariti. Bisognerà accertare se si sia trattato di un malore o di una disattenzione. L'impatto è stato fatale per la passeggera.