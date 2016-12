Milano, "assemblea antagonisti": l'Università Statale chiude

08:51 - L'Università Statale di Milano chiusa per occupazione, ma non si tratta di un ritorno agli anni '70, e non c'è stata nemmeno nessuna azione di protesta. La chiusura - per tre giorni, fino a lunedì - è stata dettata da timori relativi a "possibili disordini", a causa di un'assemblea dei No Expo autoconvocata in ateneo. Una sorta di "chiusura preventiva", insomma, che ha dell'inedito per lo storico ateneo.

I No Expo hanno annunciato che l'assemblea si terrà in una ex sede Anpi in via Mascagni, un palazzo dismesso dove si trovava un noto teatro cittadino, l'ex Derby e dove è in corso un'assemblea da parte degli occupanti.



Comunque grande sconcerto c'è stato, per la chiusura dell'università tra studenti e addetti, molti dei quali si sono mostrati sorpresi dicendo di non saperne nulla. Davanti al grande e storico portone in via Festa del Perdono c'era un via vai di universitari attoniti, tra i quali molti che avevano appuntamenti e lezioni programmate, e non nascondevano disappunto e rabbia. Sul posto c'era anche la polizia, che attua una vigilanza discreta dopo l'arrivo di alcuni esponenti dei centri sociali,che hanno affisso uno striscione e si sono allontanati. La mossa del Rettorato, infatti, ha spiazzato anche loro, che ora dovranno trovare un altro luogo dove riunirsi. Sulle impalcature dell'antico stabile di scuola Bramantesca uno striscione di circa 3 metri riportava la frase: "Tutti paladini dell'informazione eppure chiudono l'ateneo per impedire un'assemblea".



La Statale, in una nota, ha precisato che la sede di via Festa del Perdono rimarrà chiusa fino a domenica: "La decisione, condivisa con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica di Milano, si è resa necessaria a tutela della sicurezza di studenti, personale e docenti, a fronte della manifestazione nazionale autoproclamata da alcuni centri sociali e dall'area antagonista".



La confusione, però, è palpabile. "Non sappiamo dove andare" o "non si capisce niente" dicevano molti degli studenti che all'ora di pranzo passavano davanti agli ingressi scoprendoli chiusi per "motivi di sicurezza". Su una porta laterale erano stati attaccati con del nastro adesivo una decina di fogli A4 con le indicazioni su aule di sedi staccate dove erano stati spostate lezioni ed esami.