Milano, arrestate 5 borseggiatrici: agivano portando con sé i figli

Erano convinte che i bimbi che avevano con sé avrebbero distolto l'attenzione, ma per queste cinque borseggiatrici è comunque arrivato il fermo della polizia. Il video mostra il furto ai danni di una turista nella metropolitana di Milano: una ha bloccato le porte del vagone con un passeggino, due hanno distratto i passeggeri mentre le altre sfilavano il portafoglio alla malcapitata.

La banda è composta da donne di origine bosniaca tra i 21 e i 29 anni senza fissa dimora, tre hanno figli piccoli e una è al settimo mese di gravidanza. Per loro ora scatta il divieto di recarsi in dieci città italiane. Quelle dotate di metro.