Milano, arrestata "la banda dei cognati"

Maurizio Platania, Roberto Grisorio e Alessandro Natella: per la Polizia di Stato, la "banda dei cognati". I rapinatori, individuati venerdì 14 ottobre, avevano infatti sposato tre sorelle. La squadra mobile di Milano li ha arrestati, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina commessa il 20 maggio scorso, nella filiale del Credito Valtellinese di via Bianca Di Savoia. Un colpo da 17mila euro.