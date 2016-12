Milano, appello di un innamorato: "Cerco la ragazza del tram"

Sembra la trama di un film, ma è la storia romantica di un colpo di fulmine a Milano ai giorni nostri. Roberto Cibin, contabile 27enne di Sesto San Giovanni, ha visto una ragazza sul tram e ha perso la testa, tanto da tappezzare il centro della città di volantini e di aprire una pagina Facebook per trovarla. Il mondo della Rete si è mobilitato per scrivere il lieto fine.

Tutto è cominciato con alcuni volantini attaccati ai pali della luce nel centro di Milano col titolo, "La ragazza del tram" e il racconto dell'incontro con la donna misteriosa. "È sabato sera, sto aspettando il tram in via Torino, e dopo 2 3 minuti arriva lei. - si legge ennl'appello - La guardo parlare con le amiche ed è bellissima, non riesco a toglierle gli occhi di dosso".

Pochi minuti, lo scambio di sguardi e i sorrisi sono bastati per capire che deve assolutamente ritrovarla. Da lì il 27enne si mobilita: affigge 600 volantini, crea un indirizzo mail e anche una pagina Facebook e diffonde la descrizione: "Capelli scuri e lisci con la frangia, altezza 1,65, era sul tram numero 3 in via Torino la sera del 19 marzo alle 21 ed è scesa prima delle Colonne di San Lorenzo". Roberto non vuole arrendersi e spera che il suo appello non rimanga inascoltato.