Milano, anziana trovata morta

22:58 - Il cadavere di una donna di 74 anni morta da circa una settimana è stato trovato in un appartamento a Rozzano (Milano). L'anziana viveva in un alloggio Aler ed è stata scoperta grazie alla segnalazione dei vicini che avvertivano un odore nauseabondo insopportabile. La pensionata abitava da sola al piano rialzato in via dei Mandorli. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

