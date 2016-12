Milano, anziana trovata morta in casa: sua figlia era in stato confusionale

Il cadavere di una donna di 82 anni è stato trovato dalla badante romena che si occupava di lei in un appartamento di Milano. Seduta su un divano c'era anche la figlia 61enne dell'anziana, in stato confusionale probabilmente per l'assunzione di barbiturici. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri. La figlia dell'82enne è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Disposta l'autopsia sul corpo dell'anziana.