Milano, anziana sbaglia la manovra in auto e travolge una famiglia: una vittima

Una filippina di 61 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto in via Privata Bisceglie, a Milano. La vettura era guidata da una sua connazionale 70enne, che ha sbagliato la manovra travolgendo altre quattro persone, tutti familiari della vittima. Si tratta di un uomo di 41 anni, due donne di 38 e 51 e di un bambino di 10, che erano seduti sotto un patio all'esterno di un'associazione cattolica. Nessuno ha riportato ferite gravi.