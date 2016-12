Milano, ambulanza si schianta contro un'auto: un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale a Milano, dove un'ambulanza si è scontrata con una vettura ad un incrocio. Feriti i 4 soccorritori sull'ambulanza e il conducente dell'auto su cui si trovava l'uomo deceduto. Tra loro, il più grave è uno dei soccorritori, ricoverato per trauma cranico. L'incidente è avvenuto nella periferia nord della città, all'incrocio tra viale Fulvio Testi e via Rodi.