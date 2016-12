7 dicembre 2014 Milano, alta tensione alla Prima della Scala: scontri e cariche, feriti due carabinieri Le forze dell'ordine caricano i dimostranti. Volano colpi di manganello e scattano lanci di fumogeni e altri oggetti da parte degli antagonisti Tweet google 0 Invia ad un amico

20:01 - Alta tensione a Milnao, fuori dal Teatro della Scala, in occasione della Prima del Fidelio. Gli antagonisti si sono concentrati davanti a Palazzo Marino, dove hanno lanciato sassi, bottiglie e fumogeni contro le forze dell'ordine. Carabinieri e polizia hanno a loro volta caricato i dimostranti e negli scontri sono rimasti feriti due carabinieri.

Uno dei due è stato colpito alla spalla, il secondo alla gamba. Solo per quest'ultimo è stato necessario il trasporto in ospedale, all'Istituto ortopedico Gaetano Pini.



Un gruppo di dimostranti ha anche danneggiato le telecamere e bloccato i tornelli di accesso ai treni della stazione della metropolitana in piazza Duomo.



Il prefetto: legalità non negoziabile - "Inaccettabili manifestazioni di protesta violenta nei confronti delle forze dell'ordine approfittando di eventi culturali che servono a dare forza e valore alla nostra città": così il prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca, ha commentato gli scontri, aggiungendo: "La legalità non è assolutamente negoziabile".