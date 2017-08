Milano, aggressore scarcerato: da Sala alla Lega, protestano tutti | Ma è stato rimpatriato

Fanno discutere le motivazioni della decisione. Nelle 6 pagine di provvedimento di scarcerazione, infatti, si spiega come Diallo avrebbe sferrato il colpo alla schiena (peraltro provocando solo un piccolo taglio al giubbetto antiproiettile), in un punto privo di organi vitali. Non avrebbe quindi voluto uccidere ma solo tentare di liberarsi dalla presa degli agenti.



Il rimpatrio - Diallo, rimesso in libertà dal gip di Milano, è stato rimpatriato verso il paese di origine, la Guinea, dall'aeroporto di Milano Malpensa, in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Sondrio il 4 luglio 2017.



Le polemiche politiche - Intanto la polemica politica si infiamma. Il deputato Pd Emanuele Fiano dice che l'unico interesse è che "questa persona, che non doveva rimanere in Italia, venga portata fuori dal Paese", il segretario della Lega Paolo Grimoldi invece si chiede se non basti aver tentato di accoltellare un poliziotto "per farsi più di due giorni di carcere".