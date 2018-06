Milano, aggressione shock sul bus: feriti due dipendenti Atm

Alle 3.30 l'autista di un bus era stato costretto a fermarsi in piazzale Cadorna, a Milano, a causa di un atto vandalico e aveva allertato la security dell'azienda di trasporto. Due graduati dell'Atm, così, si sono portati sul posto per prestare soccorso al collega e ai passeggeri, ma sono stati aggrediti da più persone e sono finiti in ospedale. "Il gravissimo episodio non può passare inosservato", tuona in un comunicato il Coordinamento Rsu dell'Atm dopo l'ennesima aggressione ai lavoratori della società.