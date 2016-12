Milano, aggredisce e spacca testa a una 22enne per rapinarla: preso

La vittima della brutale aggressione non ha mai perso conoscenza e ha fornito dettagli importanti per riconoscere il suo assalitore.



L'episodio è avvenuto attorno alle 21 di sabato sul treno partito da Treviglio per Milano. All'altezza della fermata di Cassano la ragazza (originaria di Bergamo) è stata aggredita alle spalle, mentre era seduta in un vagone da sola. L'uomo l'ha colpita diverse volte con il martello frangivetro preso sul treno e che ha abbandonato all'interno. Subito dopo è scappato scendendo a Cassano, ha portato via la borsa della 22enne contenente il cellulare e i 15 euro che aveva nel portafogli.



La vittima dell'aggressione, cosciente, ha avvertito il capotreno che ha chiamato i carabinieri. I militari hanno subito cercato l'uomo in una palazzina abbandonata per lavori in corso all'interno dell'area della stazione e si sono diretti li' alla ricerca di un soggetto con un pantalone con le toppe e un cappellino giallo. Lo hanno trovato poco dopo nell'edificio dismesso: anche il cappello era a qualche metro di distanza impigliato tra rovi.



L'uomo è in stato di fermo in attesa dell'udienza di convalida al tribunale di Milano. Ha precedenti per reati violenti e nel 2015 era già stato accompagnato alla frontiera in esecuzione di un ordine di espulsione dall'Italia.