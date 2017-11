Milano, acido contro architetto: brasiliano condannato a 8 anni

E' stato condannato a 8 anni di carcere per lesioni gravissime un brasiliano di 29 anni che, a luglio, in pieno centro a Milano, sfigurò con l'acido un architetto di 43 anni con cui aveva avuto una relazione. Secondo il 29enne, il partner lo avrebbe costretto a prostituirsi sotto la minaccia di diffondere in rete foto compromettenti. Il liquido corrosivo colpì il professionista che subì una "deturpazione permanente" causando problemi alla vista.