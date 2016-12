Milano,accoltellato 34enne egiziano

Un egiziano di 34 anni è stato accoltellato a Milano, da due connazionali. E' stato trasportato all'ospedale San Raffaele in condizioni non gravi e non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressione è avvenuta attorno alle 18 per motivi che sono ancora in fase di accertamento dalla polizia. Gli agenti sono riusciti a bloccare due egiziani di 29 e 38 anni, mentre un terzo complice è riuscito a scappare.