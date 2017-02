Milano, accoltella conoscente dopo partita Juve-Inter: arrestato

Al termine della partita Juventus-Inter, dopo una discussione, un 27enne ha accoltellato un conoscente. E' successo in un parco di Basiglio, nel Milanese. L'uomo, operaio pregiudicato, è stato arrestato per tentato omicidio e si trova ora a San Vittore. La vittima, di 23 anni, è stata portata dal 118 all'Humanitas di Rozzano: è grave, ma non in pericolo di vita.