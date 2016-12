Milano, 76enne aggredita e uccisa dai suoi due cani

La tragedia nell'abitazione che l'anziana divideva con il figlio - La tragedia si è consumata nella tarda mattinata, in una casa di corte, dove l'anziana, pensionata, viveva con suo figlio, di 49 anni. Non è chiaro se la donna si sia avvicinata ai due cani, di nove anni, per dare loro da mangiare e abbia inavvertitamente toccato le loro ciotole o fatto qualche movimento brusco scatenandone la reazione. I due animali le sono saltati addosso, l'hanno morsa fin quando è caduta ed ha avuto un infarto.



L'allarme dato dai vicini di casa - I vicini di casa, che ne hanno udito le grida strazianti, hanno telefonato al 112. Poi, con l'ausilio di una scala, si sono arrampicati per guardare oltre al muro che cinge lo spazio dove i cani erano abitualmente tenuti e hanno assistito all'aggressione impotenti.



Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto hanno dovuto attendere il sopraggiungere dei carabinieri per accedere alla proprietà. Gli animali, inferociti, non volevano lasciare la loro vittima e inutilmente i presenti hanno tentato di allontanarli a forza di urla.



I soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'arrivo dei carabinieri - Scavalcato il cancello i carabinieri sono riusciti a chiudere gli animali in casa ed aprire l'accesso ai paramedici. Le condizioni dell'anziana sono parse subito gravi. Il volto e gli arti martoriati dai morsi, un orecchio strappato. La pensionata è stata rianimata e trasportata al nosocomio milanese di Niguarda. Entrata in sala operatoria, è deceduta nel primo pomeriggio, nonostante il tentativo dei medici di operarla per salvarle la vita.



Al momento dell'aggressione suo figlio non era in casa, gli inquirenti valuteranno se i due cani fossero tenuti e gestiti in modo adeguato, ma al momento non sono emerse precedenti segnalazioni da parte di alcuno per il loro comportamento.