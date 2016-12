Milano, 69enne morto dopo caduta: l'autopsia svela che è stato un omicidio

Omicidio, non incidente domestico . E' quanto emerge dall'autopsia condotta sul corpo di Maurizio Pozzi , 69 anni, trovato gravemente ferito dalla moglie venerdì sera nel loro appartamento a Milano , e morto qualche ora dopo all'ospedale Niguarda. Inizialmente si pensava che la morte fosse dovuta a una caduta in casa ma gli esami hanno evidenziato otto colpi (2-3 dei quali mortali) inferti con un'arma contundente alla testa.

Le ferite non erano emerse subito perché Pozzi era stato trasportato d'urgenza in ospedale nel tentativo di essere operato e salvato. Per questo i medici avevano ricucito le lesioni al capo.



L'indagine della squadra mobile è ancora ad ampio raggio. Pozzi era titolare di un bar tabaccheria del quartiere Affori che gestiva assieme alla figlia e alla moglie. Il 69enne il giorno della sua morte era rientrato a casa una mezz'oretta prima dall'orario di chiusura, come d'abitudine. Una vicina di casa, che ha preso l'ascensore con lui, lo ha confermato agli investigatori.



Nessuno ha inoltre sentito urla provenire dall'appartamento della vittima. Si cercano l'arma del delitto e un movente.