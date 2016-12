Milano, 46enne ucciso a coltellate in una sala slot: movente gelosia

Sarebbe stata la gelosia il movente dell'omicidio del 46enne in una sala slot a Bresso, nel Milanese. I carabinieri hanno arrestato l'aggressore, un albanese 56enne, che secondo la ricostruzione ha raggiunto il rivale nella sala giochi accoltellandolo dopo una lite per una donna. L'uomo, infatti, fino a un anno fa aveva una relazione con una 31enne romena, che poi l'aveva lasciato per la vittima. Per l'albanese l'accusa è quella di omicidio.