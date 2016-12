Milano,40enne accoltellata in hotel

Accoltellata dall'uomo con cui si trovava in una stanza d'albergo. E' accaduto nel Milanese, vittima una 40enne russa, ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore, un egiziano di 44 anni, dopo il ferimento della donna avrebbe ingerito dei farmaci e si trova ora piantonato in ospedale. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione, né il tipo di rapporti che intercorrevano tra i due.