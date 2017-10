Milano, 35enne investito e ucciso: caccia al pirata della strada

Un 35enne sudamericano è stato trovato cadavere questa notte in strada a Bollate (Milano). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, le ferite sul corpo dell'uomo, deceduto in ospedale a Niguarda e inizialmente ritenute da pestaggio, potrebbero essere state provocate da un investimento. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto camminare la vittima in strada visibilmente ubriaca.