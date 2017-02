Milano, 30enne arrestato per aggressione a un clochard

La polizia ha fermato per tentato omicidio un 30enne senza fissa dimora di origine slava, con l'accusa di aver aggredito giovedì mattina un 60enne clochard spagnolo a Milano. La vittima era stata colpita alla testa da almeno una bastonata sferratagli alle spalle da un uomo che poi era fuggito a piedi. Il 60enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele, dove era stato trasportato da un'ambulanza in codice rosso.