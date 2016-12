Milano,27 pusher presi nella movida

I carabinieri di Milano hanno arrestato 27 persone per spaccio nel corso di un controllo notturno nel weekend nelle vie della movida. I militari hanno sequestrato due chili di cocaina, 1,4 di hashish, 225 grammi di marijuana, 10 grammi di metamfetamina (ecstasy), e 2.250 euro. Nel corso dell'operazione sono finite in manette altre 50 persone per reati contro il patrimonio.