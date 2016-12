Milano, 25enne ferito con l'acido

16:55 - Un 25enne è stato ferito con dell'acido, a Milano, da uno sconosciuto. Il giovane ha riportato ferite al volto ma non è in pericolo di vita. Prima di denunciare l'episodio alla polizia, alla quale ha raccontato di non aver mai subito minacce, il ragazzo si è recato a un pronto soccorso per farsi medicare.

Al giovane, studente universitario, sono state riscontrate al volto e alle mani ustioni di secondo e terzo grado. Secondo il suo racconto aveva appena parcheggiato l'auto sotto casa, in via Quarto Cagnino, alle 5 stamattina, quando è stato avvicinato alle spalle da uno sconosciuto che gli ha lanciato addosso del liquido corrosivo.



Il ragazzo ha citofonato ai genitori urlando di scendere ad aiutarlo e i familiari lo hanno caricato in auto e portato al Fatebenefratelli. Poi hanno avvertito gli agenti del posto di polizia della struttura. Secondo quanto ha raccontato dal 25enne, il suo aggressore aveva il volto coperto e subito dopo il gesto è scappato. Sono in corso accertamenti per individuare l'autore e capire il movente. Si cercano, inoltre, telecamere in zona che possano fornire un aiuto.