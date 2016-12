Milano, 22enne muore lanciandosi dalla Questura: aveva picchiato i genitori

Il ragazzo era stato accompagnato in Questura dopo l'intervento della polizia in piazza Piola. La segnalazione era arrivata alle forze dell'ordine, accorse per una lite in famiglia scoppiata intorno alle 4.30. Una donna ha chiamato il 112 dicendo di sentire delle urla provenire dalla casa dei vicini. Il figlio (il 22enne che poi si è lanciato dalla finestra) ha aggredito i genitori colpendoli al volto e questi, spaventati, hanno lasciato l'appartamento: la madre è andata al commissariato Città studi, il padre a casa del figlio maggiore.



Quando la volante è arrivata, la porta dell'appartamento era aperta ma in casa non c'era nessuno. Durante l'ispezione sono tornati il padre e il fratello maggiore, che poco dopo hanno iniziato le ricerche del 22enne trovandolo nei pressi della chiesa in piazza Bernini. Il giovane era in forte stato confusionale e diceva frasi senza senso. Attorno alle 6.30 è stato convinto ad andare in Questura dove non è stato portato nella camera dei fermati ma sottoposto ad accertamenti del 118. I paramedici hanno riscontrato parametri nella norma e una condizione di apparente serenità nel ragazzo che, dicono alla Questura, continuava a chiedere un aiuto medico. E' quindi stata chiamata un'ambulanza per il trasporto in ospedale. Il giovane, dicono alla polizia, si è lanciato da una finestra durante lo spostamento nei locali della Questura.



Questore: telecamere confermano la ricostruzione - "Allo stato non sono emersi dubbi o perplessità sulla ricostruzione di quanto accaduto, che è avallata anche dalla visione delle telecamere interne alla Questura". Lo ha detto il questore di Milano, Luigi Savina. Il pm Tiziana Siciliano ha aggiunto che "non ci sono ipotesi di reato né emergono anomalie dalla ricostruzione dei fatti: è un gesto assurdo e imprevedibile".