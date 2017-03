Milano, 20enne annega cercando le chiavi cadute in un tombino

Un 20enne è morto annegato in un tombino ad Abbiategrasso, nel Milanese, cercando di recuperare le chiavi di casa cadute all'interno del chiusino. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza installate nella zona: il giovane, dopo aver perso le chiavi, ha sollevato il chiusino e si è calato a testa in giù per recuperarle. Poco dopo ha perso i sensi ed è morto annegato, con le gambe che fuoriuscivano dal tombino.