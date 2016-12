Milano, 18enne albanese accoltellato sul tram: è gravissimo

Un 18enne albanese è ricoverato in gravi condizioni a Milano per aver ricevuto numerose coltellate all'addome e alla schiena domenica sera mentre era sul tram 15 all'altezza della fermata Porta Lodovica. Pochi minuti prima un 21enne salvadoregno era stato aggredito, all'uscita da un locale, dopo una lite tra due gruppi di sudamericani e accoltellato alla gola. Ricoverato in codice rosso, ora è fuori pericolo.